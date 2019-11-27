В Иркутске виновники гибели двух рабочих в кипятке получили условные сроки

В Иркутской области вынесен приговор руководству участка теплосетей, по вине которого погибли рабочие. Как сообщили в пресс-службе СКР, начальник первой группы района тепловых сетей-1 Сергей Цветков и мастер участка Дмитрий Банщиков признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем гибель двух человек (ч.3 ст.216 УК РФ).

Суд установил, что 22 января 2018 года на одном из ответвлений теплотрассы вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ проводился ремонт, в ходе которого лопнула труба с кипятком. В результате три сотрудника теплосетей получили ожоги различной степени. Их экстренно госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, двое рабочих скончались. Выяснилось, что слесари не прошли целевой инструктаж по методам и приемам выполнения работ.

Решением суда Цветкову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Банщикову – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Иркутск, Иван Гридин

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