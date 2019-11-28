В Пятигорске взорвалась и загорелась пивоварня, есть жертвы (ФОТО)

Два человека погибли в результате взрыва и пожара на частной пивоварне в городе Пятигорске Ставропольского края, сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

По информации ведомства, сообщение о взрыве и последующем возгорании на территории частной пивоваренной компании ООО «БП «Сюрприз», расположенной на улице Маршала Жукова поселка Новый, поступило спасателям в 6:50. Пожар был ликвидирован в 7:59. Его площадь составила 20 квадратных метров. По данным МЧС, взрывом частично разрушена хозяйственная постройка, судя по фото – одно из производственных помещений. В настоящее время пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций.

В Пятигорске взорвалась и загорелась частная пивоварня, фото: instagram.com/vladimirvladimirov5807

Причина взрыва устанавливается. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем инстаграме. На месте ЧП работают все экстренные службы города. По словам главы региона, «угрозы городу и людям нет».

Пятигорск, служба информации РИА «Новый День»

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