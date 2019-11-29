В Оренбурге в отделе полиции скончалась девушка-боксер

В Оренбурге следователи проводят проверку в отделении полиции, где скончалась девушка. Точная причина смерти не установлена.

Инцидент произошел в отделе полиции Дзержинского района, сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области. 28-летнюю девушки привез участковый. Ее задержали за избиение сожителя.

«Конфликт в семье произошел на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В отношении задержанной проводилась проверка по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью»», – рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что девушка в прошлом занималась профессиональным боксом и нокаутировала мужчину, после чего тот попал в больницу.

По предварительным данным, у жительницы Оренбурга остановилось сердце. Точную причину смерти девушки выяснит судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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