В Саратове обнаружили человеческую голову и кости

В Саратове проводят проверку по факту обнаружения человеческих останков. Следователи устанавливают личность погибшего.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, о страшной находке сообщил житель села Воробьевка. Когда он проходил мимо пустыря, то обнаружил предмет, похожий на человеческую голову.

По данным местных СМИ, человеческие останки принесли бродячие собаки со свалки, которая находится неподалеку.

Прибывшие на место правоохранители нашли фрагменты человеческого тела – частично скелетированный череп, предположительно мужчины, ступню в обуви, а также костные останки. Кроме того, обнаружены элементы одежды.

Проводится доследственная проверка, устанавливается личность погибшего, а также причина его смерти.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 29.11.19

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