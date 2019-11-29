В Псковской области в ДТП с автобусом пострадали 4 ребенка и женщина

В Новоржевском районе Псковской области съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус, подвозивший детей до школы. В результате дорожно-транспортного происшествии по разным данным пострадали от трех до четырех детей и женщина.

Фото: СКР

Как сообщили в пресс-службе СКР, авария произошла около 8:30 29 ноября на 2-м километре автодороги Новоржев – Кудеверь. Рейсовый автобус следовал по маршруту Иваньково – Новоржев. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В салоне находились 10 пассажиров, в том числе 7 детей. Пострадали три ребенка. По данным пресс-службы регионального полицейского главка травмы получили четыре школьника и один взрослый.

Фото: СКР

Там уточнили, что 9-летний мальчик и 14-летняя девочка получили ушибы, у девочек 11-ти и 16-ти лет медики диагностировали переломы носа и ключицы соответственно. 56-летняя женщина получила перелом лопатки и сотрясение головного мозга, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службе областного управления МВД. Всех пострадавших доставили в больницу.

Сотрудники СУ СКР по Псковской области организовали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей.

Псков, Иван Гридин

Псков. Другие новости 29.11.19

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