Чиновники покупают карету, как у Золушки, за миллион рублей для поселка в Бурятии, сельчане возмущены

Власти Муйского района Бурятии готовы потратить 1 миллион рублей на покупку рождественской декоративной кареты, чтобы украсить ею центральную площадь поселка Таксимо. По задумке властей, металлическая конструкция в форме кареты, как у Золушки, со светодиодной подсветкой должна удовлетворить просьбы местных жителей о «что-то новеньком в новогодние праздники» и показать пассажирам проходящих поездов (рядом с площадью пролегает железная дорога), «как у нас красиво». Об этом рассказала начальник отдела ЖКХ администрации Муйского района Олеся Медяникова, которой принадлежит идея с каретой. Между тем местные жители возмущены планами властей, указывая, что в поселке множество проблем, на решение которых следует потратить бюджетные деньги, сообщает издание «Аригус».

Чиновница призналась, что идею установить карету – «большую, красивую, как у Золушки» на главной площади поселка – она подсмотрела в новогоднем журнале «Теория большого праздника. Зимний каталог». По ее словам, «будет что-то новенькое, не одна елочка, людям будет интересно». Сельчане смогут делать у кареты семейные фото, добавила Медяникова, отметив, что люди давно просят «что-то новенькое в новогодние праздники».

Чиновница также отметила, что готова к негативным отзывам, однако полагает, что поселку нужно «что-то красивое», и большинство сельчан будут довольны установкой кареты.

Кроме нее, на площади поставят новогоднюю елку, деревянные горки и проведут праздничное освещение. Новогоднее оформление обойдется местной казне в 1,5 млн рублей, 950 тысяч из них потратят на карету с доставкой.

Между тем местные жители пишут в соцсетях, что шокированы тем, что районная администрация покупает карету за миллион рублей. Селяне заявляют, что в поселке много проблем, которые требуют немедленного решения. По их словам, коммунальные службы с лета не могут зарыть теплотрассу после ремонта. Один из жителей поселка пишет, что в поселке нет дорог, нет дворников – «очень у нас все печально в поселке», а власти карету покупают.

Улан-Удэ, служба информации РИА «Новый День»

Улан-Удэ. Другие новости 29.11.19

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