В Красноярском крае произошло два смертельных ДТП, восемь человек погибли

В Красноярском крае менее чем за сутки произошли две аварии, в которых погибли в общей сложности восемь человек. На месте происшествий работает следственно-оперативная группа.

Первая авария произошла на 932 км трассы Р-255 «Сибирь» сегодня ночью. Водитель автомобиля Honda, выезжая с заправки, не уступил дорогу Nissan. В результате погибли водитель Honda и двое его пассажиров – мужчина и женщина.

Кроме этого, в ДТП пострадали пассажир Honda, а также водитель Nissan и двое его пассажиров, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Второе столкновение произошло почти в том же месте – на 935 км федеральной трассы «Сибирь». «Лада Калина» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с грузовиком, который двигался во встречном направлении. В этом ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе трое детей.

В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства, способствовавшие совершению дорожно-транспортного происшествия.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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