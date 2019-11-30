На Кубани упал частный вертолет, пилот погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение частный вертолет. По предварительным данным, погиб пилот. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в Новороссийском районе. Вертолет «Робинсон» RA, принадлежащий Центру винного туризма, выполнял полет из поселка Дюрсо в город Анапу, сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

В результате крушения погиб пилот воздушного судна.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 30.11.19

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