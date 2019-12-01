Под Саратовом дети нашли вмерзшее в лед тело девочки

В Саратовской области дети обнаружили труп новорожденного ребенка, вмерзший в лед на реке Еруслан. Следователи проводят проверку.

Страшную находку сделали жители города Красный Кут. Игравшие неподалеку дети заметили предмет, вмерзший в ледяное покрытие водоема. Они позвали на помощь мужчину, который извлек изо льда тело новорожденной девочки без признаков жизни.

«Следователями СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. По предварительным данным тело младенца находилось в воде около месяца», – сообщает следственное управление СКР по региону.

По факту смерти ребенка проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

Саратов. Другие новости 01.12.19

В Ярославле в жилом доме прогремел взрыв. / Украинский эксперт: У Газпрома уже нет возможности осуществлять транзит с 1 января. / Зверское убийство ребенка, прощание с Универсиадой и бюджетные скандалы. Итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»