«Зараза гавкучая, заткнись! Я бы тебя отлупил!»: кубанский судья обматерил женщину на заседании, ведется проверка

Судья Советского районного суда Краснодара оскандалился во время судебного заседания – он обматерил участницу процесса, обозвав ее «заразой гавкучей», которую бы он «отлупил».

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал аудиозапись фрагмента судебного процесса, на которой судья грубо кричит и употребляет нецензурные слова в отношении местной жительницы, участницы процесса о незаконной постройке.

«Вот же гавкучая зараза! Я б тебя тоже отлупил бы! – сказал судья в ответ на жалобы женщины и потребовал помолчать. «Слушай, забудь эту прокуратуру и заткнись!», – продолжил он и нецензурно обозвал участницу процесса. «Документы у тебя есть или права собственности? Покажи! Если нету, сейчас на месяц пойдешь туда!», – сказал судья рыдающей женщине и в очередной раз потребовал замолчать: «Слушай, ты помолчать можешь, а?... Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе говна! И ты еще обиженная!». Отмечается, что слова на записи принадлежат судье Валерию Мурсалову.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку по факту появления этой аудиозаписи, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям судьи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда. Сам судья, упоминаемый в информации телеграм-канала, подал в отставку. Его полномочия по решению квалификационной коллегии будут прекращены с 1 января 2020 года.

Помощница председателя Краснодарского суда Мария Пирогова в комментарии «Открытым медиа» заявила, что если квалификационная комиссия сочтет, что Мурсалов нарушил этические нормы, то он понесет дисциплинарную ответственность, несмотря на отставку.

Краснодар, служба информации РИА «Новый День»

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