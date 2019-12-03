При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека

В Оренбурге обрушился автомобильный мост. В этот момент на путепроводе находились две машины – грузовик и легковушка, водители которых были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

По данным областного управления СКР, вечером 2 декабря произошло обрушение дорожного моста через улицу Терешковой. Отмечается, что на мосту велись реконструкционные ремонтные работы.

«В результате происшествия получили повреждения водители двух автомобилей (грузового и легкового), которые госпитализированы в медицинские учреждения», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба».

Следователи осмотрели рухнувшее сооружение, назначили ряд необходимых экспертиз, а также изъяли техническую и служебную документацию в организациях, проводивших ремонтные работы. Расследование продолжается.

Оренбург, Служба информации РИА «Новый День»

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