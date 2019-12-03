Житель Татарстана зарезал свою семью: погибли трое, среди жертв – двухлетний ребенок

В Татарстане рецидивист зарезал 38-летнюю бывшую жену, двухлетнего сына и ранил 11-летнего пасынка, ребенку удалось выжить. Трагедия произошла в городе Менделеевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 41-летний злоумышленник напал на семью из ревности к экс-супруге. Он задержан.

Трижды судимый пьяный мужчина устроил поножовщину сегодня ночью, сообщает «Пятый канал». По его данным, уголовник зарезал бывшую жену, родного двухлетнего сына, 19-летнего пасынка и ранил еще одного 12-летнего пасынка. Мальчику удалось убежать от убийцы. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Мужчина ранее был дважды судим за кражи и один раз за драку, уточняет РЕН ТВ. Отмечается, что подозреваемый редко навещал бывшую семью, в основном приезжал, чтобы увидеть сына.

Его бывшая жена работала в соцзащите. Знакомые характеризуют ее как тихую и скромную женщину, которая самостоятельно воспитывала детей.

Официальных комментариев и подтверждения информации о расправе пока не поступало.

Обновлено в 10:46. Следственный комитет подтвердил информацию об убийстве жителем Татарстана трех человек, в том числе двухлетнего ребенка. В отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего).

По данным следствия, в ночь на 3 декабря подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой к экс-супруге. С собой он захватил нож. Мужчина набросился с ножом на бывшую жену, 19-летнего пасынка и 2-летнего сыну. На шум борьбы проснулся 12-летний пасынок Харисова, которому убийца велел закрыться в своей комнате. Мальчик сбежал из квартиры через окно и сообщил в полицию о произошедшем. К моменту приезда правоохранителей женщина и юноша были мертвы, малыш умер по дороге в больницу. Убийце удалось скрыться, но вскоре его поймали. При задержании он пояснил, что зарезал семью на почве ревности.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании Харисову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Казань, служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 03.12.19

Житель Кургана предложил заставить город урнами: «каждые 10 метров». / Уральского бизнесмена будут судить за вывод из России почти 65 миллионов. / Налицо – человеческий фактор: в СКР назвали виновного в катастрофе Superjet в Шереметьево. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»