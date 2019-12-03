В Ингушетии застройщика уличили в махинациях при возведении зданий для МВД

В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего гендиректора строительной компании. Как сообщили в пресс-службе СКР, его подозревают в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что с 2011 по 2015 годы, компания, возглавляемая подозреваемым, возводила комплекс зданий и сооружений ОВД по Джейрахскому району республики. При этом гендиректор предоставил заказчику в лице МВД России по Ингушетии акты приемки выполненных строительно-монтажных работ, которые содержали заведомо ложные сведения об их выполнении. Проверка показала, что объемы выполненных работ были завышены на 14 млн рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Назрань, Иван Гридин

Назрань. Другие новости 03.12.19

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