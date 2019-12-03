Школьницу, забившую насмерть молотком отца, признали невменяемой

В Омске 16-летнюю школьницу, жестоко убившую собственного отца, признали невменяемой. Ее могут направить на принудительное лечение.

Убийство произошло в мае 2019 года. Установлено, что дочь расправилась с отцом с помощью ножа и молотка, а также вылила ему на голову кипяток из чайника. Затем девочка вызвала скорую и ушла из дома.

Медики обнаружили в квартире мертвого мужчину и обратились в полицию. Школьницу задержали. Она заявила, что отец постоянно оскорблял и ругал ее, передает РИА «Новости».

«Расследование завершено. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что девочка на момент совершения преступления была невменяемой. Дело направлено в суд для применения к ней мер принудительных мер медицинского характера», – сообщил агентству представитель следственного управления СК РФ по региону.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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