В Саратове пассажирский автобус врезался в столб

В Саратове городской автобус врезался в столб. По предварительным данным, пострадали 11 человек.

ДТП произошло у дома 24 по улице Орджоникидзе, сообщили в службе спасения региона. Автобус маршрута №6 врезался в столб. Водитель не справился с управлением.

За медицинской помощью обратились 11 пострадавших. Угрожающих для жизни травм никто из пассажиров не получил.

Ранее областное управление МЧС предупреждало горожан об ухудшении погоды. По Саратовской области и в Саратове ожидается сильный снег, а также усиление северо-западного ветра с порывами 15-17 м/с.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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