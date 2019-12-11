Житель Саратовской области напал с ножом на полицейских

Житель села в Саратовской области бросился с ножом на полицейских. В результате один из стражей порядка получил проникающее ранение в живот. Нападавший задержан.

Инцидент произошел в одном из сел Балтайского района. Два сотрудника полиции пришли домой к 48-летнему мужчине в связи с исполнением служебных обязанностей. Увидев на пороге полицейских, хозяин дома схватил нож и нанес одному из правоохранителей удар в область живота, второму в область груди и живота. Несмотря на надетые на полицейских бронежилеты, первый из них получил проникающее ранение в живот. Второй не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 318 УК РФ «применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в региональном управлении СКР.

Сельчанина задержали. Раненого полицейского прооперировали. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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