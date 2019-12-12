На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28, пилоты погибли

Вблизи военного аэродрома Кореновск в Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-28. Оба пилота погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Авария произошла накануне в 23:00. Военные выполняли тренировочный полет в темноте и в сложных метеоусловиях. Район накрыл густой туман, видимость ухудшилась, На некоторое время даже останавливалась работа аэропорта Пашковский в Краснодаре, пишет «Комсомольская правда».
По данным Минобороны, Ми-28 выполнял полет без боекомплекта. Воздушное судно рухнуло в двух километрах от аэродрома, ущерба строениям на земле нет.
В результате ЧП оба пилота погибли. На место выехала комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.
Помимо плохих погодных условий могут быть и другие причины крушения. Рассматриваются такие версии как техническая неисправность и ошибка в пилотировании.
Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»
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