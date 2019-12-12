У жителя Читы из крана потекла вода с червями (ВИДЕО)

Вода с червями пошла из крана в многоквартирном доме в Чите.

Червей в воде заметил один из жителей дома №6 по улице Строителей и сообщил об этом журналистам. По словам мужчины, вчера текла вода с мертвыми червями, а сегодня уже с живыми. Житель вызвал аварийную службу. В качестве доказательства читинец готов предъявить коммунальщикам наполненную водой ванну, на дне которой ползают бело-розовые длинные червяки.

Вода с червями в Чите

По словам мужчины, он дважды обращался в региональное управление Роспотребнадзора и даже отвез туда воду с червями. Между тем в пресс-службе ведомства утверждают, что подобных жалоб не получали, передает «Чита.ру».

Чита, служба информации РИА «Новый День»

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