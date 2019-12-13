Жителя Нижнего Новгорода арестовали за истязание соседей конским ржанием

В Нижнем Новгороде житель многоквартирного дома два года мучил соседей записью конского ржания и топота. В результате он стал фигурантом уголовного дела об истязании.

Жители дома на улице Березовской в течение двух лет слушали звуки конского ржания. Запись включал их 46-летний сосед и выкручивал громкость до предела. Жильцы неоднократно жаловались в полицию, однако это не возымело никакого действия.

За нарушение общественного порядка суд назначил мужчине административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Но любитель лошадей оплачивать его не стал. Он также заявил, что таким образом мстит своим соседям за то, что они громко топают по утрам.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, неоднократные жалобы жильцов все-таки стали поводом для уголовного дела по ст. 117 УК РФ «истязание». Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

Нижний Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Нижний Новгород. Другие новости 13.12.19

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