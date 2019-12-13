В колледже Чувашии студентка изрезала ножом преподавателя

В Чебоксарском экономико-технологическом колледже учащаяся напала с ножом на преподавателя. Женщина госпитализирована с резаными ранами лица и рук. Студентку задержали.

Как сообщает местный портал «Про Город», инцидент произошел в колледже около девяти утра. При этом вход в здание оборудован металлодетектором, когда он сработал, вахтерша не придала этому значения. Таким образом 17-летней студентке удалось беспрепятственно пронести оружие.

Она зашла в кабинет к заведующей экономическим факультетом и бросилась на преподавателя информатики – женщину 30 лет. Пострадавшая получила резаные раны лица и шеи. В настоящее время она находится в больнице, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Подозреваемую в нападении задержали, ей предстоит пройти экспертизу по установлению состояния ее психического здоровья. Мотивы ее поступка выясняются.

По словам учащихся, девушка состояла на учете у психиатра. В момент нападения она находилась в академическом отпуске.

Чебоксары, Служба информации РИА «Новый День»

Чебоксары. Другие новости 13.12.19

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