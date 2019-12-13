ЧП в Москве: на юге столицы горит склад, слышны взрывы, есть пострадавший

На юге Москвы тушат крупный пожар на складах с тканями. Площадь возгорания к настоящему времени достигла 7000 квадратных метров, сообщает столичное управление МЧС. По данным ведомства, на площади 300 «квадратов» обрушились конструкции. В районе ЧП слышны хлопки – взрываются газовые баллоны, и видны клубы черного дыма. Огонь продолжает распространяться. Существует опасность, что пожар перекинется на соседнее здание, в котором находится предприятие «Росатома» АО «Атомэнергопроект». На данный момент известно об одном пострадавшем.

По информации московского управления МЧС, сообщение о пожаре по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, к. 2 поступило спасателям в 12:10 мск. На месте инцидента работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава и два вертолета Московского авиационного центра. Кроме того, задействована передвижная лаборатория на выявление превышения ПДК вредных частиц продуктов горения. «На данный момент превышение ПДК в атмосферном воздухе в районе пожара не выявлено», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, при пожаре пострадал один человек – пожарный. На огнеборца обрушилась крыша. Его уже эвакуировали с места ЧП и передали медикам, сообщает источник Business FM.

Движение в районе инцидента затруднено. В МЧС призвали автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

Обновлено. В 15:02 мск пожар локализован на площади 7000 квадратных метров, сообщается в твиттере ГУ МЧС по Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.12.19

В Тюмени банк потребовал с должника комиссию за оплату кредита мелочью. ВИДЕО. / В Нижней Туре двух работников убила огромная металлическая труба. / В центре Екатеринбурга со скандалом сносят легендарный киоск «Цветы от Аллы» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»