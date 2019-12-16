Экипаж самолета связал дебошира, рвавшегося в кабину пилотов

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали буйного мужчину, который устроил скандал в небе. Бортпроводникам пришлось связать дебошира.

Самолет вылетел из Минеральных вод. По словам экипажа, мужчина, который явно находился в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно ругался, материл бортпроводников и других пассажиров, а также пытался вломиться в кабину пилотов.

«Поднявшись на борт, сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле мужчину, который бил ногами в стенку салона», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушителя доставили в дежурную часть. Отмечается, что по пути он продолжил вести себя вызывающе и выражался нецензурной бранью в адрес полицейских.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Для проведения предварительного расследования материалы дела переданы в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 16.12.19

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