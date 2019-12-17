С оборонного завода в Башкирии исчезли тонны взрывчатки

С федерального казенного предприятия (ФКП) «Авангард» в Башкирии пропали более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов. Взрывчатку воровали на протяжении полутора лет.

Пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, проведенной в апреле 2019 года. СУ УМВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей у ФКП «Авангард», говорится в постановлении следователя, датированном 25 ноября, пишут «Ведомости».

Предприятие занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли и для нужд Минобороны, а также утилизацией боеприпасов. Находится в подчинении у военного ведомства.

Установлено, что хищения совершались с ноября 2017 года по март 2019-го. В частности, пропали 276 тонн взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы Министерству обороны.

Инвентаризацию организовал новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский. Ранее завод возглавлял Азгат Ибрагимов, но его отправили в отставку за множественные нарушения. Так он сдавал в аренду площади предприятия по заниженным ценам, брал убыточные гражданские заказы, в результате завод погряз в долгах.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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