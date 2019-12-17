Кировского участкового избила жена

В Кирово-Чепецке участковый уполномоченный пожаловался в полицию на побои жены. Супруга является стажером одного из подразделений органов внутренних дел.

Мужчина написал заявление после того, как получил телесные повреждения от жены во время семейного конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление МВД. Полицейские проводят проверку, вероятно, супругу участкового привлекут к административной ответственности.

Известно, что женщина является стажером в подразделении полиции, в настоящее время она находится на испытательном сроке. Вопрос о приеме женщины на службу будет решен с учетом результатов проверки.

Источник агентства в правоохранительных органах утверждает, что у участкового не было другого выбора, как пойти в полицию. Ему в любом случае пришлось бы объяснять начальству, откуда у него взялись кровоподтеки и ссадины.

Киров, Служба информации РИА «Новый День»

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