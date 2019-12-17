В Татарстане арестовали полицейского-рабовладельца

В Татарстане заключили под стражу бывшего оперуполномоченного отдела МВД РФ по Нурлатскому району Динара Гафиятова. Его обвиняют в использовании рабского труда.

Ранее в полицию обратился житель Нурлатского района республики Идрис Садыков. Он заявил, что провел в рабстве 20 дней на ферме у отца Гафиятова. Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ).

Пострадавший рассказал, что в рабстве его били, а за отказ чистить туалет ошпарили ему руки кипятком. В случае побега оперативник угрожал «повесить» на того преступление.

Как сообщили в правозащитной организации «Зона права», Гафиятов был заключен под стражу до 9 февраля 2020 года. Бывшему оперуполномоченному предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ).

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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