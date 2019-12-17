Под Астраханью совершил аварийную посадку военный самолет

В Астраханской области выполнил посадку на грунт дальний бомбардировщик Ту-22. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел во время выполнения планового полета. У бомбардировщика отказал двигатель, передает «Интерфакс». «Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», – заявили в Минобороны РФ.

Полет проходил без боекомплекта. Летчики не пострадали и смогли самостоятельно покинуть самолет. На земле разрушений нет, отметили в военном ведомстве.

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 использовались в боевых действиях в Сирии и Афганистане, а также в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Астрахань, Служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 17.12.19

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