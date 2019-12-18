В детском саду воспитательница разбила губу шестилетней девочке

На Кубани воспитательница детского сада переусердствовала при кормлении ребенка и разбила ему губу. Полиция проводит проверку.

Инцидент произошел в детском саду города Новороссийска, пишет «Наша газета». Травму заметила мать шестилетней девочки. У ребенка «заметно опухла нижняя губа, а внутри была как будто гематома и запеченная кровь». Воспитатель заявила, что малышка ударилась во время игры.

Однако мать считает, что девочка отказалась ей рыбный суп, а воспитательница пыталась силой затолкнуть ей в рот ложку с едой. «Насколько я знаю, медика не позвали. Даже нам ничего не сказали», – говорит мама пострадавшей. Она добавила, что это не первая жалоба на жестокость работницы детского сада.

В городском управлении МВД объявили о начале проведения проверки.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

Краснодар. Другие новости 18.12.19

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