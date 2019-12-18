Расследовавшие кражу бензопилы полицейские спасли жизнь годовалому мальчику

В Красноярском крае полицейские расследовали кражу бензопилы и обнаружили в одном из домов среди хлама годовалого мальчика, которому требовалась медицинская помощь.

Правоохранители установили личность подозреваемого в краже и выяснили, что он может находиться у приятеля в городе Канске. Преступника задержали, похищенный инструмент изъяли.

«Во время работы инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на то, что в доме, где прошло задержание подозреваемого, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми», – сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Оказалось, что 23-летняя мать была на работе, а детей оставила на 28-летнего сожителя, которых находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время осмотра дома на диване лежал младенец в бессознательном состоянии. По всей видимости, мальчик чем-то отравился. Ребенка госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще двоих детей – 5-летнейго мальчика и девочку четырех лет – изъяли у матери и поместили в Центр семьи «Канский». «В отношении женщины собран материал о привлечении ее к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»», – говорится в сообщении полиции. Семья на учете не состояла.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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