В Бурятии бродячие собаки растерзали выброшенного на мусорку младенца

Жители Бурятии обнаружили мертвого младенца в пасти у бродячих собак. Экспертиза показала, что ребенок родился доношенным, а перед тем, как выбросить, мать покормила малыша.

Тело мальчика было обнаружено 16 декабря возле одного из домов по улице Ключевская города Гусиноозерск, сообщает республиканское управление СКР. Местные жители увидели, что бездомные собаки таскают новорожденного ребенка, и вызвали правоохранителей.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В расположенных рядом с местом страшной находки мусорных баках криминалисты нашли черный пакет со следами вещества, похожего на кровь. «Не исключено, что новорожденный в указанном пакете был помещен в мусорный бак, откуда его тело достали бродячие собаки. В настоящее время в рамках судебно-медицинской экспертизы проводится гистологическое исследование для установления точной причины смерти ребенка», – говорится в сообщении СКР.

Установлено, что мальчик родился живым и доношенным. Более того, перед смертью его покормили, о чем свидетельствует содержимое желудка.

В настоящее время следователи ищут мать. У местных жительниц детородного возраста изъяли 100 образцов для проведения сравнительных генетических исследований. Расследование продолжается.

Улан-Удэ, Служба информации РИА «Новый День»

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