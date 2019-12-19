Больной с инфарктом умер из-за нехватки расходников в больнице на Камчатке. СКР начал проверку

Следователи начали проверку в связи со смертью пациента регионального сосудистого центра Петропавловска-Камчатского, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Ранее местные СМИ сообщили, что больному с инфарктом не была оказана экстренная медицинская помощь из-за нехватки расходных материалов в медучреждении.

71-летний пенсионер 17 декабря поступил в сосудистый центр Петропавловска-Камчатского с инфарктом миокарда. Ему должны были провести экстренную операцию на сердце, но из-за отсутствия в больнице достаточного количества медицинских материалов операция была отложена. О том, что у врачей не оказалось достаточного количества коронарных микропроводников, сообщил завотделением рентгенхирургии медучреждения. В итоге пациент скончался.

В СКР отметили, что следствием в ходе проверки «будут тщательно проверены и установлены все обстоятельства произошедшего».

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил региональному минздраву провести «доскональную и беспристрастную проверку» в сосудистом центре, сообщается на сайте регионального правительства.

«Мы должны понимать, есть ли прямая связь между смертью человека и обеспеченностью больницы расходными материалами, все ли необходимые действия были предприняты врачами, или это результат чьей-то преступной халатности», – заявил глава края. Илюхин потребовал от министра здравоохранения «в кратчайшие сроки представить результаты проведенной служебной проверки» и попросил руководителя краевого управления Следственного комитета «максимально тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего».

По информации краевого кабмина, региональный минздрав уже запросил у руководства сосудистого центра все документы по закупкам медикаментов и расходных материалов, проведена инвентаризации имеющихся в наличии лекарств и расходников. Отмечается, что результаты проверки и вся медицинская документация «будут переданы в федеральный центр кардиологического профиля для проведения независимой экспертизы».

Петропавловск-Камчатский, служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 19.12.19

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