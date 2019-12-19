Слесарь-ремонтник умышленно ломал двигатели поездов

На ремонтном предприятии железнодорожной отрасли в Новосибирске слесаря уличили в умышленной порче имущества. Мужчина доламывал двигатели локомотивов, чтобы получать больше денег за их ремонт.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО, на предприятие поступали для обслуживания и текущего ремонта двигатели локомотивов. Слесарь приводил их в такое состояние, что оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря.

Полиция установила, что работник повредил девять электродвигателей разного типа. Ущерб, причиненный слесарем, составил 2,7 млн рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

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