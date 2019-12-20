На Алтае четверо полицейских погибли в автокатастрофе

На трассе в Алтайском крае произошла авария, столкнулись два автомобиля. В результате погибли пять человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в Алейском районе водитель автомобиля Тойота во время обгона выехал на встречку и врезался в ВАЗ 21074, в котором находились сотрудники полиции.

«В результате ДТП четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб находящийся в гражданском автомобиле пассажир, водитель и другой пассажир также госпитализированы», – сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Криминалисты осматривают место, где произошло ДТП, изучают запись с видеорегистратора. Расследование продолжается.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 20.12.19

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