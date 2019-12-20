На Алтае сверстники избили школьника до сотрясения мозга

Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту истязания школьника. К правоохранителям обратилась мать пострадавшего.

Женщина рассказала, что ее 15-летнего сына – ученика 9 класса школы в Каменском районе в ходе игры избили одноклассники. Ребенок был госпитализирован с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга».

Мать утверждает, что это не первый раз, когда к ее сыну было применено физическое и психологическое насилие со стороны одноклассников.

Мальчику назначена медицинская судебная экспертиза, которая позволит определить степень тяжести полученных повреждений. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 20.12.19

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