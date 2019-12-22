К тушению химзавода в Уфе привлекли пожарный поезд

Спасателям пришлось привлечь для тушения пожара на уфимском опытном заводе «Уфанефтехим» пожарный поезд, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Башкирии Виталий Барзайкин.

«По прибытии к месту личного состава пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три», – приводит слова Барзайкина РИА «Новости». Огонь вспыхнул в производственном здании на площади 1600 квадратных метров. Возникла угроза распространения огня на соседние здания.

Сообщение о возгорании на улице Инициативная в Уфе поступило на пульт оперативного дежурного в 04:55 (мск). «На момент прибытия в 05:02 мск первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось загорание в производственном корпусе. 05:34 – объявлен ранг пожара №3. 05:34 – происходит горение здания на площади 40х40 метров», – говорится в сообщении.

Возникла угроза распространения на другие производственные здания. В тушении задействовано 75 человек и 21 единица техники. По предварительным данным, горит легковоспламеняющаяся жидкость. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожар происходит на территории промышленной зоны, жилые дома находятся в отдалении от мест ЧП.

Уфа, Иван Гридин

Уфа. Другие новости 21.12.19

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