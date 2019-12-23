Китаец пытался ввести в Россию человеческие волосы

В Забайкалье таможенники задержали гражданина Китая, который пытался ввезти в Россию несколько сумок с человеческими волосами.

Мужчина не задекларировал товар. Сотрудники Читинской таможни изъяли у него 79 кг человеческих волос. Китаец заявил, что везет волосы по просьбе своего знакомого. Они предназначены для изготовления париков и заколок.

В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Волосы отправили на экспертизу.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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