В Пермском крае при столкновении поезда и экскаватора погиб человек

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства столкновения технического поезда с экскаватором, в ходе которого погиб человек. Как сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, ЧП случилось днем 23 декабря на 1610 километре перегона Кордон – Шамары Свердловской железной дороги.

Фото: пресс-служба Уральского СУ на транспорте СКР

Предварительно установлено, что при проведении строительных работ экскаватор опрокинулся на железнодорожные пути, по которым в этот момент двигался технический поезд. Столкновения избежать не удалось. В результате удара электровоз и вагон-путеизмеритель сошли с рельсов. Мужчина, находившийся в экскаваторе погиб.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пермь, Иван Гридин

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