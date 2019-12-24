«Я дрожал от страха»: герой боевиков Джеки Чан чуть не погиб на съемках фильма

Один из самых известных героев боевиков в мире, мастер боевых искусств Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма.

Актер во время перестрелки в море застрял под камнем в воде, оказавшись в ловушке, сообщает издание Straitstimes.com со ссылкой на портал China.org.cn. Инцидент случился на съемках одной из сцен боевика «Авангард» – картина выйдет на экраны кинотеатров КНР 25 января.

Позже 65-летний Чан рассказал на пресс-конференции в Пекине, что мог утонуть тогда, но сотсутствие паники в тот роковой момент помогли ему выжить. Артист при этом признался, что сильно испугался. «Я внезапно почувствовал себя действительно напуганным, мое тело начало дрожать от страха. Я мог так легко умереть», – рассказал звезда боевиков.

Актеру помогла выбраться из ловушки съемочная группа. Режиссер фильма Стэнли Тонг предложил остановить съемки, однако Чан настоял на продолжении работы. Присутствовавший на пресс-конференции Тонг рассказал, что боялся худшего, когда понял, что Чан попал в беду на море. «Я просто не мог сдержать слезы, когда увидел, как актер вышел из воды», – признался Тонг. По его словам, этот инцидент объясняет, почему Джеки Чан является мировой звездой. Режиссер отметил, что актер много работает над собой, над своей физической формой, чтобы не использовать каскадеров на съемках. Чан, впрочем, отмахнулся от похвалы, заявил, что не хочет подводить публику.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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