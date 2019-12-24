Увольнения и неполное служебное соответствие: полицейских наказали за учения по разгону митинга в школе

Министр внутренних дел Татарстана генерал-лейтенант полиции Артема Хохорин привлечен к дисциплинарной ответственности за привлечение школьников к учениям правоохранителей по разгону толпы. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Высокопоставленному полицейскому объявлено о неполном служебном соответствии. Кроме того, глава российской полиции велел уволить организаторов тренировки.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», – цитирует Колокольцева РИА «Новости».

Полиция провела учения по разгону митинга с участием учеников девятого класса в пятницу, 20 декабря, на территории Новотроицкой средней школы. Школьников задействовали в качестве статистов. Подростков попросили нападать на полицейских в полной экипировке, а те провели показательные «задержания». Ученики рассказывали, что получили порезы, ссадины и ушибы от полицейских щитов. СМИ отмечали, что детей и их родителей об учениях не предупредили.

Инициаторами учений выступили руководители отдела полиции по Тукаевскому району Татарстана. Организаторы согласовали вопрос об участии девятиклассников в тренировке с руководством школы. Однако план учений и участия в них гражданских не был согласован с МВД Татарстана. Республиканский полицейский глав в связи с этим начал служебную проверку. Проверку по данному факту также инициировала прокуратура Татарстана. После инцидента глава местного отдела образования уволилась из регионального минобра.

Видео с учениями было опубликовано местной жительницей Екатерина Пантелеева в инстаграме, запись вызвала резонанс в СМИ. Сегодня стало известно, что поздно вечером в понедельник к женщине пришли правоохранители и потребовали написать объяснительную. «Как я поняла, объяснительная была нужна, чтобы узнать, с какой целью я выставила это видео, к чему я хотела привести, что было у меня на уме, – рассказала Пантелеева в комментарии изданию «Подьем». По ее словам, также у нее интересовались, знает ли она, кто снимал видео. «Скорее всего, автора видео тоже будут искать, но я считаю это уже большой глупостью и отвлечением внимания не в ту сторону, – отметила женщина. – Видео снимали не только одноклассницы, директор и учитель тоже. И до меня эти видео побывали, по меньшей мере, у половины школы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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