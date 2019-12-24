Пермячка проведет 4 года в колонии за истязание сына и насилие над полицейским

Суд признал 28 летнюю жительницу Пермского края виновной в истязании своего малолетнего сына и нападении на полицейского. Как сообщили в пресс-службе СКР, ее обвиняли в истязании заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей (п.«г» ч.2 ст.117, ч.1 ст.318 УК РФ).

В суде доказано, что с 5 мая по 1 июня 2019 года, находясь в своей квартире, женщина систематически избивала своего маленького сына. Кроме этого, когда к ней пришел участковый уполномоченный полиции, чтобы проверить сообщение об истязании ребенка, женщина напала и на него. Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 24.12.19

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