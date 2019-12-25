В Венгрии погибла российская пианистка

В Будапеште умерла 27-летняя Элина Валиева. Девушка была известна в музыкальных кругах.

«Вчера в Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева.... Светлая ей память!» – написал в Facebook профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов.

По его словам, тело девушки нашли в арендованной квартире. Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.

Элина Валиева жила в Уфе. В 2015 году она окончила МГК им. Чайковского. Девушка была лауреатом различных конкурсов, стипендиатом Минкультуры РФ.

Будапешт, Служба информации РИА «Новый День»

Будапешт. Другие новости 25.12.19

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