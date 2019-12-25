Самарский бизнесмен кормил детей нескольких районов зараженным мясом

Самарские силовики задержали подозреваемого в поставках опасного для жизни и здоровья мяса в детские учреждения. Скандал разразился после того, как опасную продукцию обнаружили в одном из детских садов и школе. Их поставили компании «Мясная продукция» и «Мясной провиант».

Как показала дальнейшая проверка, некачественная продукция поставлялась в школы и детсады Сызранского, Елховского, Похвистневского, Борского, Сергиевского, Большеглушицкого, Шенталинского, Красноярского районов и Тольятти..

На это отреагировали следователи, возбудив уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей» (п.«б» ч.2 ст.238 УК РФ). Проверка показала, что изначальным недоброкачественных продуктов оказался мужчина 1981 года рождения, который был задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Следователи изъяли более 230 образцов мясной продукции. Уже установлено, что в 18 из них содержались бактерии, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека.

Следователи выясняют все обстоятельства преступления, а такде ведут поиск возможных сообщников. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Самарской области, сообщили в пресс-службе СКР.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 25.12.19

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