В Великом Новгороде из-за халатности полиции погиб подросток

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Фигурантами стали сотрудники полиции.

По данным следствия, в декабре прошлого года к правоохранителям пришла жительница Великого Новгорода и сообщила, что неизвестные удерживают ее 16-летнего сына и требуют выкуп. В доказательство своих слов женщина предоставила записи телефонных переговоров с похитителями.

Полицейские не стали предпринимать никаких действий, а женщину убедили в том, что нет причин подавать заявление.

На следующий день в одной из квартир нашли тело подростка. Его битой и гантелей до смерти забили двое мужчин, которые ранее требовали от матери выкуп.

Расследование уголовного дела продолжается.

Великий Новгород, Служба информации РИА «Новый День»

Великий Новгород. Другие новости 25.12.19

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