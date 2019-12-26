В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру из ружья

В Приморском крае мальчик случайно застрелил из ружья младшую сестру. Трагедия произошла в Дальнереченске. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает краевое управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, тело четырехлетнего ребенка с огнестрельным ранением живота было обнаружено накануне. На месте происшествия полицейские изъяли охотничье ружье.

По предварительным данным, отец оставил ружье без присмотра. «В отсутствие взрослых оружие взял руки малолетний и случайно произвел выстрел в младшего ребенка», – говорится в сообщении СК РФ.

Погибшей оказалась девочка, в нее случайно выстрелил брат, уточняют местные СМИ.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В СКР отметили, что в ходе расследования трагического происшествия следствие даст оценку факту небрежного хранения огнестрельного оружия.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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