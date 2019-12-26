В Татарстане умер изъятый из нарколаборатории тигренок

В Казанском зооботсаде скончался тигренок, которого забрали при ликвидации нарколаборатории. У животного развились осложнения после операции.

Тигренка по имени Луна приобрела жительница Набережных Челнов. Двухмесячную самку обнаружили у предполагаемого организатора группы, создавшей лабораторию по синтезированию мефедрона, передает РИА «Новости».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что женщина купила животное за 350 тысяч рублей и держала в квартире. Тигренку вживили чип и оформили паспорт, однако иных разрешительных документов получено не было. Владелица согласилась на передачу зверя в зоопарк.

Во время обследования у Луны выявили катаракту. Врачи провели операцию, после которой появились осложнения. Затем возникли новые заболевания, в результате тигренок скончался.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 26.12.19

Установлены причины пожаров в тюменском хостеле и в скандально известном учреждении УФСИН. / Получили реальные сроки: трое экс-полицейских из Уфы осуждены за изнасилование коллеги. / Навальный раскрыл причины обысков в ФБК. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»