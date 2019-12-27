Под Воронежем пьяный водитель сбил двух подростков. Один из них погиб

В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего водителя, который сбил двух подростков. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения» (п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ).

По версии следствия, вечером 26 декабря мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», будучи пьяным, допустил наезд на двух подростков. Это произошло на улице Тихая в городе Эртиль. В результате ДТП 17-летний юноша погиб на месте, 12-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован в одну из больниц Воронежа.

Водитель задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Воронеж, Иван Гридин

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