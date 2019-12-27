Жителя Омска, заявившего о подброшенных наркотиках, нашли обезглавленным

Житель Омска, который ранее был задержан с наркотиками и заявлял, что запрещенные вещества ему подкинули, погиб на железнодорожных путях. Следователи проводят проверку.

25-летний Дмитрий Федоров был задержан сотрудниками Росгвардии в середине декабря. У мужчины нашли наркотики. Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Сам Федоров заявил, что наркотики ему подбросили. Мужчина отрицал подозрения силовиков и 18 декабря опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором обратился к местным жителям.

Обезглавленное тело Федорова было найдено на железнодорожных путях в районе улицы 15-й Рабочей. Мужчина попал под электричку. Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку по факту смертельного травмирования гражданина.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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