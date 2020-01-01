В Ингушетии при нападении на пост ДПС погиб полицейский

В столице Ингушетии неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС. В результате погииб один правоохранитель, злоумышленники были ликвидированы. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло накануне в 17:30 на въезде в Магас. Преступники на автомобиле сбили полицейского, который стоял у дороги. Затем они вышли из машины, вооружившись ножами, накинулись на экипаж ДПС.

По предварительным данным, в результате перестрелки двое злоумышленников были ликвидированы, погиб один полицейский, еще один получил ранения.

Погибший – инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович. «Руководство и личный состав Министерства внутренних дел России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского», – сообщила Волк. У Кокорхоева остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Магас, Служба информации РИА «Новый День»

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