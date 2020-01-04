В Нидерландах по почте рассылают посылки и письма с бомбами

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране приходят письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер. Полиция предполагает, что это чей-то шантаж. Как сообщают «Евроньюс», на всех отправлениях красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.
Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться.
Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель «Окура». полиция изъяла посылку, никто не пострадал.
Амстердам, Елена Васильева
Амстердам. Другие новости 04.01.20
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