В Нидерландах по почте рассылают посылки и письма с бомбами

Полиция Нидерландов предупреждает: по разным адресам в стране приходят письма и посылки с бомбами. За последнюю неделю такие послания получили агент по недвижимости в Утрехте, автозаправочные станции в Амстердаме и Роттердаме, а также автодилер. Полиция предполагает, что это чей-то шантаж. Как сообщают «Евроньюс», на всех отправлениях красовался логотип CIB агентства по сбору платежей.

Ни одно из взрывных устройств не сработало, но власти призвали граждан проявлять бдительность: бомбы действительно опасны и могут причинить много вреда. По телевидению был показан и логотип, которого следовало остерегаться.

Очередное взрывоопасное письмо пришло в пятницу в столичный отель «Окура». полиция изъяла посылку, никто не пострадал.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 04.01.20

Скончался помощник экс-депутата Кинева, фигурировавший в деле старушки Ледовской. / В пригороде Парижа неизвестный в поясе смертника убил одного человека и ранил ещё двоих. / Югра убойно отметила новый год: братоубийство и убийство кувалдой в первые часы 2020-го. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»