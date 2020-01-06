Стрельба по детям в Приморье: подозреваемые установлены

В Приморье установлены подозреваемые в стрельбе из пневматического оружия, в результате которой пострадали двое детей 10 и 15 лет. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, ими оказались подростки 14 и 15 лет.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ЧП, которое произошло 4 января в районе улицы Харьковская в поселке Заводской Артемовского городского округа. По данному факту следственными органами была организована доследованная проверка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам всех проверочных мероприятий будет приятно решение о возбуждении уголовного дела.

Артем, служба информации РИА «Новый День»

Артем. Другие новости 06.01.20

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