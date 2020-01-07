В Омске женщина каталась на тюбинге и разбилась насмерть

В Омске женщина разбилась насмерть, скатившись на тюбинге. Как сообщили в региональном управлении управлении Следственного комитета, инцидент произошел 5 января на лыжероллерной трассе в Советском парке культуры и отдыха Омска. По предварительным данным, во время спуска женщина ударилась головой о бетонный столб опоры освещения, получила травмы и была госпитализирована. 6 января женщина скончалась в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

При этом, в мэрии Омска отметили, что трасса, по которой женщина получила травмы, для катаний на «бублике» не предназначена.

Омск, Елена Васильева

Омск. Другие новости 06.01.20

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